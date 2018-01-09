Нефть дорожает на данных по запасам в США

2018-01-09 10:38 | www.trend.az | 6

Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, инвесторы ожидают выхода статистики по запасам нефти в США по итогам прошлой недели, при этом трейдеры продолжают оценивать данные по динамике буровых установок в стране, свидетельствуют данные торгов.

Cтоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,53%, до 68,14 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,7%, до 62,16 доллара за баррель. Нефть обеих марок торгуется у максимальных отметок с 2015 года, передает РИА Новости.

В среду инвесторы ожидают данные от Американского института нефти (API) и минэнерго страны по динамике запасов "черного золота" в США по итогам прошлой недели. Аналитики ожидают, что показатель опустился на 4,1 миллиона баррелей, до 420,4 миллиона баррелей.