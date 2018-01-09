Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ро-Ро терминала в Бакинском международном морском торговом порту (ФОТО)

2018-01-09 10:47 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии Ро-Ро терминала в комплексе Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят Гарадагского района столицы.
Глава государства ознакомился с работами, проведенными в комплексе.
Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о проделанной работе.
Президент Ильхам Алиев открыл терминал.
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