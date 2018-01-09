Си Цзиньпин встретился с президентом Франции

2018-01-09 10:52 | www.trend.az | 6

Председатель КНР Си Цзиньпин в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине встретился с прибывшим в Китай с государственным визитом президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры двух государств провели беседу в дружественной и искренней атмосфере. Си Цзиньпин отметил, что в начале нового года президент Макрон в ходе своего первого визита в Азию посетил Китай, и это означает, что он уделяет значительное внимание отношениям с Китаем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.