Начались масштабные операции против РПК на юго-западе Турции

2018-01-09 10:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ВС Турции приступили к масштабным операциям против РПК в провинции Диярбекир на юго-западе страны, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции в 69 селах провинции объявлен комендантский час.

Отметим, что ранее в рамках борьбы с РПК в двух расположенных на юго-востоке Турции провинциях - Батман и Шырнак объявлен комендантский час.

Накануне также сообщалось, что не исключается начало локальных военных операций в других юго-восточных провинциях Турции.