СМИ рассказали о поставках российского газа в США

2018-01-09 11:05 | www.apa.az | 6

В США доставят первую партию газа с «Ямала СПГ».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, перевозящий сжиженный природный газ танкер Gaselys французской компании Engie направляется из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. По словам собеседников газеты среди трейдеров, Gaselys транспортирует именно российский газ.

Танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как в конце декабря там разгрузился танкер «Кристоф де Маржери» с первой партией российского СПГ.

Gaselys должен прибыть в США 22 января.

Как пишет «Коммерсантъ», «такую странную сделку» решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. К увеличению цен привели экстремальные погодные условия, в частности снежный шторм.

Сначала «Новатэк» - акционер «Ямал СПГ» - планировал направить первую партию СПГ на азиатский рынок. Возможным покупателем называлась китайская CNPC. Потом глава компании Леонид Михельсон сказал, что партия поступит в адрес «дочки» компании - Novatek Gas & Power. Позднее сообщалось, что ее отгрузят трейдинговой «дочке» малайзийской Petronas.

«Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 миллиарда кубометров в год», - указывает «Коммерсантъ».

Отметим, проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.