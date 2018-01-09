В Пекине открыли китайско-белорусский центр изучения "Пояса и пути"

2018-01-09 11:06 | www.trend.az | 6

Пекинский педагогический университет (ППУ) и Национальная академия наук (НАН) Беларуси создали в Пекине совместный центр изучения инициативы "Пояс и путь".

Центр нацелен на усиление китайско-белорусских контактов в разработке политики, активизацию взаимодействия между Китаем и пятью государствами-членами Евразийского экономического союза и ускорение строительства Экономического пояса Шелкового пути, отметил ректор института исследования развивающихся рынков ППУ профессор Ху Билян.

На церемонии открытия центра, состоявшейся в конце минувшего года в ППУ, присутствовала белорусская делегация, в состав которой вошли руководитель аппарата НАН Беларуси Петр Витязь, директор предприятия "Геоинформационные системы" Сергей Золотой, заведующий кафедрой языкознания и страноведения Востока Белорусского государственного университета Александр Гордей и др.

В частности, Петр Витязь ознакомил китайских коллег с развитием социально-экономического развития Беларуси, сделав акцент на реализацию проекта китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".