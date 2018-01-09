Граждане Азербайджана без визы могут посетить 63 страны

2018-01-09 11:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана в безвизовом режиме могут посетить 63 страны, следует из обновленного рейтинга “Индекс паспортов 2018”, подготовленного компанией Henley & Partners.

По сравнению с предыдущим рейтинг Азербайджан поднялся на две строчки, заняв 72 место. Ежегодный “Индекс паспортов” анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Вместе с Азербайджаном 72 место разделяет Индонезия, Филиппины, Куба и Кабо-Верде. Показатель текущего года является лучшим для Азербайджана за последние годы - в 2016 и 2017 годах граждане страны без визы могли посетить 62 страны, в 2015 году - 58 стран. В прошлом году Азербайджан занимал 74 место в рейтинге.

Страны-соседи Азербайджана разместились в Индексе паспортов следующим образом: Россия – 48 место, Турция – 50, Грузия – 53, Казахстан – 65 место. Грузия существенно улучшила свои позиции в рейтинге благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.