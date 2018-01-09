Сотрудники МККК посетили содержащихся в Азербайджане армянских диверсантов

2018-01-09 11:33 | www.apa.az | 7

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, в прошлом месяце представители структуры посетили лиц, которые содержатся у азербайджанской стороны в результате нагорно-карабахского конфликта: «Мы продолжаем регулярно посещать лиц, задержанных в результате конфликта. В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями».

Отметим, в настоящее время в Азербайджане содержатся два армянских диверсанта – Арсен Багдасарян и Завер Карапетян.

Арсен Багдасарян уже предстал перед судом. Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы.