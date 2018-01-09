Всем по платежной карте от Kapital Bank

2018-01-09 11:32 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В целях повышения качественного уровня обслуживания клиентов Kapital Bank продолжает внедрять целый ряд инновационных услуг.

Банк упростил условия по платежным картам и предлагает их клиентам на бесплатной основе. Таким образом, при минимальном первоначальном взносе 20 манатов клиент становится владельцем карты Visa от Kapital Bank, сроком на два года. Первоначальная сумма может быть использована владельцем карты в любое время.

Kapital Bank является членом международного платежного системы Visa International. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах: манат, доллары США и евро, сроком действия на один, два и три года.