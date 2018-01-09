В Баку пройдет концерт победителей и лауреатов Телевизионного конкурса мугама

2018-01-09 11:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 6 февраля состоится концерт победителей и лауреатов Телевизионного конкурса мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

В программе выступят победители и лауреаты Телевизионного конкурса мугама 2005-2017 годов – заслуженные артисты Тайяр Байрамов, Илькин Ахмедов, Бабек Нифталиев, Эхтирам Гусейнов, талантливые исполнители Абгюль Мирзалиев, Равана Гурбанова, Сабина Арабли, Миралам Мираламов, Нигяр Шабанова, Мамед Наджафов, Кямиля Набиева, Сархан Буньятзаде, Хатаи Гаджиев, Зюмрюд Мамедова, Рамиг Байрамов, Гюльнар Гудретли, Бабек Гулиев, Нисбет Садраева, Махаббат Сафаров, Садаф Будагова, Алмаханым Ахмедли, Парвиз Гасымов, Равана Амирасланлы, Сяма Султанова, Валид Абдуллаев и Нурлан Намазов

Ханенде выступят в сопровождении инструментального ансамбля "Мугам" под руководством заслуженного артиста Сахиба Пашазаде.