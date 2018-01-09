Депутат: Принятие Кодекса конкурентоспособности неизбежно

2018-01-09 11:48 | www.oxu.az | 6
Для полного становления рыночной экономики в стране, создания и формирования атмосферы свободной конкуренции, развития предпринимательства и устранения монополии важно и неизбежно принятие Кодекса конкурентоспособности.
Как передает Oxu.Az, об этом сказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.
По словам депутата, принятие Кодекса конкурентоспособности откладывается и затягивается уже многие годы.