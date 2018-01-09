Азербайджан сократил антитеррористический список

2018-01-09 11:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана удалила из списка лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, уроженца Саудовской Аравии Абд Аль-Хади Аль-Вагаба.

Согласно сообщению службы, Аль-Вагаб находится под наблюдением США.

В 2017 году в список было внесено 28 изменений. Ранее из списка был исключен ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд других физических лиц.

Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.