Уровень азербайджанских тренеров по художественной гимнастике существенно вырос - FIG (ФОТО)

2018-01-09 11:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Уровень тренерского мастерства в Азербайджане, особенно в художественной гимнастике стремительно вырос за последние годы, об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал руководитель тренерских курсов эксперт Международной федерации гимнастики (FIG) Харди Финк.

"За последние 10 лет Азербайджан стремительно вошел в число самых передовых стран в художественной гимнастике. В стране созданы условия для развития художественной гимнастике, которых нет в других странах. Я не видел подобных условий в других странах - большого количества ковров, всей необходимой экипировки для гимнастов", - сказал Финк.

Напомним, что в понедельник в Баку стартовали тренерские курсы высшего третьего уровня, организованные экспертами Академии FIG для местных тренеров.

Коснувшись курсов, Финк отметил, что они помогут тренерам лучше понимать анатомию и физиологию спортсменок, предотвращать ошибки, которые могут возникнуть на ранних стадиях тренировок.