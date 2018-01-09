Участник российского телепроекта "Большая опера" выступит в Баку

2018-01-09 11:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 15 января в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") пройдет "Вечер вокальной музыки", сообщили Trend Life в пресс-службе Филармонии.

В программе выступят заслуженный артист, известный вокалист, участник российского телепроекта "Большая опера" Ильхам Назаров, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов – Кямран Рзаев, Джалал Керимов, Орхан Джалилов, Махир Тагихаде, Солмаз Балаеи, Ислама Абдуллаева, Нигяр Джалилова, Камилла Иманова.

Исполнители выступят в сопровождении Наргиз Алиевой и Диляры Керимовой.

На вечере прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.