ЕС проведет встречу глав МИД Ирана и "европейской тройки" 11 января

2018-01-09 11:51 | www.trend.az | 6

ЕС проведет 11 января встречу глав МИД Ирана и трех стран сообщества, входящих в шестерку посредников ООН по иранскому ядерному досье - Германии, Франции, Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Главной темой станет выполнение сторонами всех положений соглашения по урегулированию иранской ядерной проблемы, передает ТАСС.

"Верховный представитель 11 января созовет совещание министров иностранных дел европейской "тройки": Франции - Жан-Ива Ле Дриана, Германии - Зигмара Габриэля, Великобритании - Бориса Джонсона с иранским министром Джавадом Зарифом в контексте продолжающейся работы по полному выполнению всех положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сообщила пресс-служба.

Предлогом для нового обострения отношений США и ряда стран Запада с Тегераном стало быстрое подавление массовых беспорядков в этой стране, начавшихся 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен.

В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек. В этих условиях Могерини пытается приложить дополнительные дипломатические усилия для сохранения результатов ядерной сделки между Тегераном и международным сообществом.

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