В Маштаге пропала 13-летняя девочка

2018-01-09 12:02 | www.apa.az | 6

В поселке Маштага города Баку пропала 13-летняя девочка.

Как сообщили АПА в отделении полиции №14 Сабунчинского РУП, 7 января жительница поселка Маштага Насиба Намиг гызы Мирзоева (2004 г.р.) вышла из дома и не вернулась. Она была одета в коричневую куртку, черные джинсы и синюю обувь.

Полиция предоставила АПА фото пропавшей девушки. Всем кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки просьба позвонить по телефонам (012) 455-44-32, (012) 455-02-02.