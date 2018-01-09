В Баку капитально ремонтируется еще одна улица – ВИДЕО

2018-01-09 11:50 | www.oxu.az | 6
В столице капитально ремонтируется улица Масуда Давудоглы протяженностью 930 метров.
Как сообщили Oxu.Az в Государственном агентстве «Азербайджанские автомобильные дороги», в рамках капитального ремонта улица будет расширена до 11-12 метров. В настоящее время ширина улицы составляет 7-8 метров.
В ходе ремонтных работ старое асфальтобетонное покрытие будет заменено новым двуслойным асфальтобетонным покрытием, созданы новые тротуары, а старые тротуары будут восстановлены.