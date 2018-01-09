В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении известного предпринимателя

2018-01-09 12:00 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане известный предприниматель обвиняется в мошенничестве на полмиллиона долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель Баку Насими Дадашев 1965 г.р. обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в 2015 году житель Агджабединского района Мульхазиль Балакишиев воспользовавшись его доверием, взял у него денег на сумму 500 тысяч долларов США.

По факту по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

Отметим, что М.Балакишиев является предпринимателем. Он - учредитель комбината молочных продуктов Atena и владелец предприятия по переработке шерсти Fərhad-91.