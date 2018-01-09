В Таджикистане произошло землетрясение

2018-01-09 11:57 | www.trend.az | 5

На территории Таджикистана утром во вторник зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана, передает Sputnik Таджикистан.

По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 06.05 по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен в 605 километрах на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Магнитуда MPV 5.0. Глубина — 5 километров", — говорится в сообщении.

У казахстанских сейсмологов нет информации об ощутимости подземных толчков по шкале МSК-64.