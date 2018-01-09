Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ро-Ро терминала в Бакинском международном морском торговом порту (ФОТО) (версия 2)

2018-01-09 12:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии Ро-Ро терминала в комплексе Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят Гарадагского района столицы, ознакомился с работами, проведенными в комплексе.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о новом Ро-Ро терминале.

Президент Ильхам Алиев открыл терминал.

Затем глава государства был проинформирован о работах, проводимых в настоящее время на строительной площадке комплекса Бакинского международного морского торгового порта.

Президент Ильхам Алиев обошел территорию строительной площадки, подробно ознакомился с ходом работ.

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