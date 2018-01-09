Стала известна причина смерти младенцев в Лянкяране - ОБНОВЛЕНО

2018-01-09 12:27 | www.apa.az | 5

Стала известна причина смерти младенцев в Лянкяране.

Как сообщила АПА председатель Родовспомогательной комиссии министерства здравоохранения, главный акушер-гинеколог Севиндж Мамедова, во время госпитализации у Мамедовой Алиды было высокое давление: «Врачи приняли роды, несмотря на преждевременный срок. В Перинатальном центре детям была оказана помощь, но они умерли по причине того, чтобы были недоношенными и заражены инфекцией еще в утробе матери».

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12.24

В Лянкяране умерли новорожденные мальчик и девочка.

Как сообщает южное бюро АПА, в центральной районной больнице жительница Масаллинского района Мамедова Алида Тофиг гызы родила близнецов - мальчика и девочку раньше положенного срока.

Дети скончались спустя некоторое время после родов.

По факту ведется расследование.