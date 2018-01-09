Визажист из Азербайджана творит чудеса – ФОТО

2018-01-09 12:24 | www.oxu.az | 5

Cайт Daily Mail разместил материал о молодом азербайджанском визажисте, передает Oxu.Az.

В течение последних нескольких лет талантливый визажист Анар Агакишиев потрясает невероятными трансформациями с помошью макияжа.

32-летний Анар из Баку, Азербайджан, мастерски скрывает возраст своих клиенток, делая практически невидимыми морщины, возрастные линии и темные круги на лицах даже самых пожилых женщин.

Недавно в социальных сетях Анар продемонстрировал новые приемы макияжа, причем двум его клиенткам было 80 лет.

Одна из женщин, посетивших Академию Красоты Анара Агакишиева, была абсолютно без макияжа, с короткими волосами и отчетливо видными возрастными морщинами.

Однако, после того, как Анар и его команда стилистов закончили свою работу, она могла похвастаться густыми каштановыми волосами, здоровым, сияющим цветом лица и длинными ресницами.

«О, она выглядит на 20 лет моложе, вы - волшебник», - написал один из фанатов.

«О Боже, какая невероятная трансформация! Она выглядит намного моложе, на коже лица и шеи стало значительно меньше морщин», - восхитился другой.

Для второй 80-летней женщины Анар выбрал более светлые оттенки макияжа с бледно-розовой помадой, четко очерченные брови и объемную прическу, чтобы полностью скрыть возрастные изменения.

В то время, как многие обвиняют его в использовании фотошопа, он регулярно публикует видеоролики, чтобы доказать, что его трансформации реальны.

Не раскрывая всех своих секретов, Анар в то же время признается, что его любимым мейкап брендом является Huda Beauty. Этот бренд он предпочитает всем остальным в последние несколько месяцев, и регулярно в своих трансформациях использует их матовую помаду.

Другие используемые им бренды – это Anastasia Beverly Hills, Too Faced, House of Lashes и Mikasa Beauty.

Анар Агакишиев довольно быстро бросил обучение в медицинской школе, и, прежде чем стать мастером-визажистом, некоторое время работал парикмахером.

Затем он поехал в Москву, где брал частные уроки визажа и парикмахерскомго искусства, после чего начал принимать участие в мастер-классах в таких странах, как Германия, Италия и Испания.

По окончании обучения, он стал работать с ведущими звездами Азербайджана, и с тех пор сделал себе имя в этой отрасли. Менеджер Анара Агакишиева, Кенуль Сеидова, рассказала, что идея трансформаций появилась после того, как он сделал макияж одной своей 60-летней знакомой, когда она шла на свадьбу.

«Это полностью преобразило ее», - говорит Кенуль Сеидова.

Успех в интернете вдохновил Анара на начало нового проекта с участием 12 женщин в течение всего 2017 года – по одной на каждый месяц, где были представлены фотографии их невероятного преображения. Каждое из них занимало приблизительно два часа, и включало в себя как макияж, так и стрижку и укладку волос.

«Он очень амбициозный человек и всегда ищет вызов», - сказала Сеидова.

«Он хочет заставить их выглядеть моложе на 10 лет».

А.И.

