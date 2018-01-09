Может ли бывший муж отсудить жилплощадь?

2018-01-09 12:11 | www.trend.az | 5

Вопрос:

Здравствуйте. Скажите, может ли отсудить у меня бывший муж жилплощадь после развода? Мы были в браке с 2004 по 2015 год, у нас 2 совместных детей. Жили мы в доме, который достался мне и двум моим братьям по наследству от родителей. Получилась так что из-за того что у нас росли двое детей мы для расширения продали родительскую квартиру, так как сума была 50 тысяч долларов каждому купить жильё не получилось,

мы решили с братьями купить участок и построить дом. Так как младший брат был несовершеннолетний, а средний брат болен, за строительство взялся бывший муж и довёл строительство до голых стен без полов и ремонта. 2013 году бывший муж бросил меня с двумя детьми на квартире. С помощью братьев и дяди достроили дом переехали в 2015 году развелись, а в 2017 году бывший муж подал на раздел имущества первый суд мы проиграли, судья не учёл проданный дом и построенный за мои деньги и братьев и присудил бывшему мужу половину дома.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):