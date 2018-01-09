Свыше 60 сотрудников минналогов Азербайджана освобождены от занимаемых должностей (версия 2)

2018-01-09 12:25 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - В министерстве по налогам Азербайджана от занимаемых должностей освобождены 64 сотрудника, сообщили во вторник Trend в ведомстве.

Как сообщили в минналогах, эти сотрудники отправлены в распоряжение министерства. Среди этих сотрудников - советники министра, руководители структурных подразделений и другие должностные лица.

“Кадровые и структурные реформы начались в министерстве по налогам с целью модернизации налогового администрирования, формирования налоговой системы, отвечающей новым вызовам, и внедрению гибких механизмов администрирования”, - сообщили в министерстве.