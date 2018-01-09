В Баку задержан грабитель терминала «Milli Ön»

2018-01-09 12:31 | www.apa.az | 5

В службу «102» МВД поступило сообщение, что из терминала «Milli Ön», расположенном на одной из автобусных остановок в Низаминском районе столицы на проспекте Г.Алиева, были похищены 1059 манатов.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, информация о происшествии тотчас поступила в 23 Отделение полиции Низаминского РУП.

По горячим следам сотрудники отделения в результате принятых ими неотложных мер задержали подозреваемого, ранее судимого жителя столицы Камрана Керимова. На допросе он признался, что ночью взломал терминал топором и украл оттуда деньги.

По факту в Следственном отделе Низаминского РУП возбуждено уголовное дело.