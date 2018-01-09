«Габала» сыграет в одном турнире с «Барселоной» и «ПСЖ»

2018-01-09 12:32 | www.apa.az | 5

В июне команда азербайджанского клуба «Габала», сформированная из футболистов в возрасте до 16 лет примет участие в международном турнире.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», уже определены некоторые участники «Кубка звёзд-2018», который будет организован в Праге.

Наряду с «Габалой» уточнено участие в турнире и футболистов 2002-го года европейских грандов «Барселоны», «ПСЖ», «Порто», «Бешикташа» и «Зенита». Остальные 10 участников ещё неизвестны.

Отметим, что турнир «Кубок звёзд-2018» состоится 15-17-го июня.