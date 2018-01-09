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Dünyada transferinə ən çox pul xərclənən futbolçular - SİYAHI

2018-01-09 12:37 | www.oxu.az | 7

Braziliyalı futbolçu Filippe Koutinyo “Barselona”ya keçməklə dünyanın transferinə görə ikinci ən çox pul xərclənən futbolçusu olub.

Oxu.Az dünyada transferinə görə klubların ən çox pul xərclədiyi 52 futbolçunun siyahısını təqdim edir:
 
1. Neymar (2017-ci ildə “Barselona”dan PSJ-yə 222 milyon avroya transfer olunub)

2. Filippe Koutinyo (2018-ci ildə “Liverpul”dan “Barselona”ya 160 milyona transfer olunub)

3. Usman Dembele (2017-ci ildə “Borusiya”dan “Barselona”ya 105 milyona transfer olunub)

4. Pol Poqba (2016-cı ildə “Yuventus”dan “Mançester Yunayted”ə 105 milyona transfer olunub)

5. Qaret Beyl (2013-cü ildə “Totenhem”dən “Real”a 100 milyona transfer olunub)

6. Kriştianu Ronaldu (2009-cu ildə “Mançester Yunayted”dən “Real”a 94 milyona transfer olunub)

7. Qonsalo İquayn (2016-cı ildə “Napoli”dən “Yuventus”a 90 milyona transfer olunub)

8. Neymar (2013-cü ildə “Sentos”dan “Barselona”ya 88,2 milyona transfer olunub)

9. Romelu Lukaku (2017-ci ildə “Everton”dan “Mançester Yunayted”ə 85 milyona transfer olunub)

10. Vircil van Deyk (2017-ci ildə “Sauthempton”dan “Liverpul”a 84,5 milyona transfer olunub)

11. Luis Suares (2014-cü ildə “Liverpul”dan “Barselona”ya 82,3 milyona transfer olunub)

12. Xames Rodriqes (2014-cü ildə “Monako”dan “Real”a 78 milyona transfer olunub)

13. Zinəddin Zidan (2001-ci ildə “Yuventus”dan “Real”a 77,5 milyona transfer olunub)

14. Anxel Di Mariya (2014-cü ildə “Real”dan “Mançester Yunayted”ə 75,6 milyona transfer olunub)

15. Kevin De Bröyne (2015-ci ildə “Volfsburq”dan “Mançester Siti”yə 75 milyona transfer olunub)

16. Zlatan İbrahimoviç (2009-cu ildə “İnter”dən “Barselona”ya 69, 5 milyona transfer olunub)

17. Kaka (2009-cu ildə “Milan”dan “Real”a 67 milyona transfer olunub)

18. Alvaro Morata (2017-ci ildə “Real”dan “Çelsi”yə 65,5 milyona transfer olunub)

19. Oskar (2017-ci ildə “Çelsi”dən “Şanxay SİPQ” klubuna 65 milyona transfer olunub)

20. Edinson Kavani (2013-cü ildə “Napoli”dən PSJ-yə 64,5 milyona transfer olunub)

21. Anxel Di Mariya (2015-ci ildə “Mançester Yuneyted”dən PSJ-yə 64 milyona transfer olunub)

22. Rahim Sterlinq (2015-ci ildə “Liverpul”dan “Mançester Siti”yə 62,5 milyona transfer olunub)

23. Luiş Fiqu (2000-ci ildə “Barselona”dan “Real”a 62 milyona transfer olunub)

24. Radamel Falkao (2013-cü ildə “Atletiko”dan “Monako”ya 60 milyona transfer olunub)

25. Fernando Tores (2011-ci ildə “Liverpul”dan “Çelsi”yə 59 milyona transfer olunub)

26. Ernan Krespo (2000-ci ildə “Parma”dan “Latsio”ya 58,5 milyona transfer olunub)

27. Benjamin Mendi (2017-ci ildə “Monako”dan “Mançester Siti”yə 58,1 milyona transfer olunub)

28. Kayl Uolker (2017-ci ildə “Totenhem”dən “Mançester Siti”yə 57 milyona transfer olunub)

28. Dieqo Kosta (2018-ci ildə “Çelsi”dən “Atletiko”ya 57 milyona transfer olunub)

30. David Luiz (2014-cü ildə “Çelsi”dən PSJ-yə 56 milyona transfer olunub)

30. Nəbi Keyta (2018-ci ildə “Leypsiq”dən “Liverpul”a 56 milyona transfer olunub)

32. Halk (2016-cı ildə “Zenit”dən “Şanxay SİPQ” klubuna 55,8 milyona transfer olunub)

33. Con Stounz (2016-cı ildə “Everton”dan “Mançester Siti”yə 55,6 milyona transfer olunub)

34. Aleksandr Lakazet (2017-ci ildə “Lion”dan “Arsenal”a 53 milyona transfer olunub)

35. Canluici Buffon (2001-ci ildə “Parma”dan “Yuventus”a 52 milyona transfer olunub)

36. Antoni Marsyal (2015-ci ildə “Monako”dan “Mançester Yunayted”ə 51 milyona transfer olunub)

37. Kilvi Siqurdson (2017-ci ildə “Suonsi”dən “Everton”a 50 milyona transfer olunub)

38. Bernardu Silva (2017-ci ildə “Monako”dan “Mançester Siti”yə 49,5 milyona transfer olunub)

38. Aleks Teyşeyra (2016-cı ildə “Şaxtyor”dan “Tszyansu Sunin”ə 49,5 milyona transfer olunub)

38. Məsut Özil (2013-cü ildə “Real”dan “Arsenal”a 49,5 milyona transfer olunub)

41. Kristyan Vyeri (1999-cu ildə “Latsio”dan “İnter”ə 49 milyona transfer olunub)

42. Qaiska Mendyeta (2001-ci ildə “Valensiya”dan “Latsio”ya 48 milyona transfer olunub)

43. Rio Ferdinand (2002-ci ildə “Lids”dən “Mançester Yunayted”ə 47 milyona transfer olunub)

44. Kristyan Benteke (2015-ci ildə “Aston Vila”dan “Liverpul”a 46,3 milyona transfer olunub)

45. Xuan Mata (2014-cü ildə “Çelsi”dən “Mançester Yunayted”ə 46 milyona transfer olunub)

45. Ronaldo (2002-ci ildə “İnter”dən “Real”a 46 milyona transfer olunub)

47. Tyemue Bakayoko (2017-ci ildə “Monako”dan “Çelsi”yə 45 milyona transfer olunub)

47. Vinisius Junior (2018-ci ildə “Flamenqo”dan “Real”a 45 milyona transfer olunub)

47. Xames Rodriqes (2013-cü ildə “Portu”dan “Monako”ya 45 milyona transfer olunub)

47. Lukas (2013-cü ildə “San Paulu”dan PSJ-yə 45 milyona transfer olunub)

47. Serxio Aquero (2011-ci ildə “Atletiko”dan “Mançester Siti”yə 45 milyona transfer olunub)

47. Xuan Sebastyan Veron (2001-ci ildə “Latsio”dan “Mançester Yunayted”ə 45 milyona transfer olunub).        

Səbuhi TOFİQOĞLU

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