Dünyada transferinə ən çox pul xərclənən futbolçular - SİYAHI

2018-01-09 12:37 | www.oxu.az | 7
Braziliyalı futbolçu Filippe Koutinyo “Barselona”ya keçməklə dünyanın transferinə görə ikinci ən çox pul xərclənən futbolçusu olub.
Oxu.Az dünyada transferinə görə klubların ən çox pul xərclədiyi 52 futbolçunun siyahısını təqdim edir:
1. Neymar (2017-ci ildə “Barselona”dan PSJ-yə 222 milyon avroya transfer olunub)
2. Filippe Koutinyo (2018-ci ildə “Liverpul”dan “Barselona”ya 160 milyona transfer olunub)
3. Usman Dembele (2017-ci ildə “Borusiya”dan “Barselona”ya 105 milyona transfer olunub)
4. Pol Poqba (2016-cı ildə “Yuventus”dan “Mançester Yunayted”ə 105 milyona transfer olunub)
5. Qaret Beyl (2013-cü ildə “Totenhem”dən “Real”a 100 milyona transfer olunub)
6. Kriştianu Ronaldu (2009-cu ildə “Mançester Yunayted”dən “Real”a 94 milyona transfer olunub)
7. Qonsalo İquayn (2016-cı ildə “Napoli”dən “Yuventus”a 90 milyona transfer olunub)
8. Neymar (2013-cü ildə “Sentos”dan “Barselona”ya 88,2 milyona transfer olunub)
9. Romelu Lukaku (2017-ci ildə “Everton”dan “Mançester Yunayted”ə 85 milyona transfer olunub)
10. Vircil van Deyk (2017-ci ildə “Sauthempton”dan “Liverpul”a 84,5 milyona transfer olunub)
11. Luis Suares (2014-cü ildə “Liverpul”dan “Barselona”ya 82,3 milyona transfer olunub)
12. Xames Rodriqes (2014-cü ildə “Monako”dan “Real”a 78 milyona transfer olunub)
13. Zinəddin Zidan (2001-ci ildə “Yuventus”dan “Real”a 77,5 milyona transfer olunub)
14. Anxel Di Mariya (2014-cü ildə “Real”dan “Mançester Yunayted”ə 75,6 milyona transfer olunub)
15. Kevin De Bröyne (2015-ci ildə “Volfsburq”dan “Mançester Siti”yə 75 milyona transfer olunub)
16. Zlatan İbrahimoviç (2009-cu ildə “İnter”dən “Barselona”ya 69, 5 milyona transfer olunub)
17. Kaka (2009-cu ildə “Milan”dan “Real”a 67 milyona transfer olunub)
18. Alvaro Morata (2017-ci ildə “Real”dan “Çelsi”yə 65,5 milyona transfer olunub)
19. Oskar (2017-ci ildə “Çelsi”dən “Şanxay SİPQ” klubuna 65 milyona transfer olunub)
20. Edinson Kavani (2013-cü ildə “Napoli”dən PSJ-yə 64,5 milyona transfer olunub)
21. Anxel Di Mariya (2015-ci ildə “Mançester Yuneyted”dən PSJ-yə 64 milyona transfer olunub)
22. Rahim Sterlinq (2015-ci ildə “Liverpul”dan “Mançester Siti”yə 62,5 milyona transfer olunub)
23. Luiş Fiqu (2000-ci ildə “Barselona”dan “Real”a 62 milyona transfer olunub)
24. Radamel Falkao (2013-cü ildə “Atletiko”dan “Monako”ya 60 milyona transfer olunub)
25. Fernando Tores (2011-ci ildə “Liverpul”dan “Çelsi”yə 59 milyona transfer olunub)
26. Ernan Krespo (2000-ci ildə “Parma”dan “Latsio”ya 58,5 milyona transfer olunub)
27. Benjamin Mendi (2017-ci ildə “Monako”dan “Mançester Siti”yə 58,1 milyona transfer olunub)
28. Kayl Uolker (2017-ci ildə “Totenhem”dən “Mançester Siti”yə 57 milyona transfer olunub)
28. Dieqo Kosta (2018-ci ildə “Çelsi”dən “Atletiko”ya 57 milyona transfer olunub)
30. David Luiz (2014-cü ildə “Çelsi”dən PSJ-yə 56 milyona transfer olunub)
30. Nəbi Keyta (2018-ci ildə “Leypsiq”dən “Liverpul”a 56 milyona transfer olunub)
32. Halk (2016-cı ildə “Zenit”dən “Şanxay SİPQ” klubuna 55,8 milyona transfer olunub)
33. Con Stounz (2016-cı ildə “Everton”dan “Mançester Siti”yə 55,6 milyona transfer olunub)
34. Aleksandr Lakazet (2017-ci ildə “Lion”dan “Arsenal”a 53 milyona transfer olunub)
35. Canluici Buffon (2001-ci ildə “Parma”dan “Yuventus”a 52 milyona transfer olunub)
36. Antoni Marsyal (2015-ci ildə “Monako”dan “Mançester Yunayted”ə 51 milyona transfer olunub)
37. Kilvi Siqurdson (2017-ci ildə “Suonsi”dən “Everton”a 50 milyona transfer olunub)
38. Bernardu Silva (2017-ci ildə “Monako”dan “Mançester Siti”yə 49,5 milyona transfer olunub)
38. Aleks Teyşeyra (2016-cı ildə “Şaxtyor”dan “Tszyansu Sunin”ə 49,5 milyona transfer olunub)
38. Məsut Özil (2013-cü ildə “Real”dan “Arsenal”a 49,5 milyona transfer olunub)
41. Kristyan Vyeri (1999-cu ildə “Latsio”dan “İnter”ə 49 milyona transfer olunub)
42. Qaiska Mendyeta (2001-ci ildə “Valensiya”dan “Latsio”ya 48 milyona transfer olunub)
43. Rio Ferdinand (2002-ci ildə “Lids”dən “Mançester Yunayted”ə 47 milyona transfer olunub)
44. Kristyan Benteke (2015-ci ildə “Aston Vila”dan “Liverpul”a 46,3 milyona transfer olunub)
45. Xuan Mata (2014-cü ildə “Çelsi”dən “Mançester Yunayted”ə 46 milyona transfer olunub)
45. Ronaldo (2002-ci ildə “İnter”dən “Real”a 46 milyona transfer olunub)
47. Tyemue Bakayoko (2017-ci ildə “Monako”dan “Çelsi”yə 45 milyona transfer olunub)
47. Vinisius Junior (2018-ci ildə “Flamenqo”dan “Real”a 45 milyona transfer olunub)
47. Xames Rodriqes (2013-cü ildə “Portu”dan “Monako”ya 45 milyona transfer olunub)
47. Lukas (2013-cü ildə “San Paulu”dan PSJ-yə 45 milyona transfer olunub)
47. Serxio Aquero (2011-ci ildə “Atletiko”dan “Mançester Siti”yə 45 milyona transfer olunub)
47. Xuan Sebastyan Veron (2001-ci ildə “Latsio”dan “Mançester Yunayted”ə 45 milyona transfer olunub).