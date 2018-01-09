Госпрограмма профинансирует строительство в регионах Грузии 37 новых гостиниц

2018-01-09 12:28 | www.trend.az | 5

В рамках государственной программы «Производи в Грузии» в регионах страны в 2018-2019 годах появятся 37 новых гостиниц. Об этом сообщили Новости-Грузия в пресс-службе агентства «Производи в Грузии».

По данным 2017 года, объем инвестиций в рамках данной программы составляет 108 миллионов лари (41,8 миллионов долларов).

Новые гостиницы будут построены в Боржоми, Бакуриани, Гудаури, Поти, Уреки, Никорцминда, Казбеги, Сагареджо, Гонио, Шекветили, Телави, Цхалтубо, Кутаиси, Зугдиди, Местиа, Гурджаани и Гори.