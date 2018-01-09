Внешний долг Армении продолжает расти

2018-01-09 12:29 | www.trend.az | 5

По состоянию на первое декабря 2017 года внешний долг Армении составил 3,477 триллиона драмов или 5,1 миллиарда долларов, сообщают армянские СМИ со ссылкой на национальную статистическую службу Армении.

Сообщается, что только в ноябре прошлого года внешний долг Армении увеличился на 62 миллиона долларов.



Отметим, что общий размер госдолга Армении составил 6,4 миллиарда долларов или 61 процент от ВВП 2016 года.

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