Necdet Ünüvar:“Şehitlerimizin adını yaşatıyoruz”

2018-01-09 12:32 | www.trend.az | 0

Şırnak’ın Uludere ilçesinde geçtiğimiz yıl askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak için, daha önce adının verildiği Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde “Şehitlik Köşesi” oluşturuldu.

Bölücü terör örgütüne büyük darbe indirilen Kato dağındaki operasyon dönüşü, yüksek gerilim hattına çarparak düşen helikopterde şehit düşen 13 askerden biri olan Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, memleketi Adana’da anlamlı bir etkinlikle bir kez daha yad edildi. Şehit yüzbaşının annesi Semiha Sığnak’ın da engelli bireylere eğitim verdiği Yüreğir Belediyesi Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Engelli Koordinasyon Merkezinde “Şehitlik Köşesi” hazırlandı. Şehidin fotoğraflarının yer aldığı köşenin açılışı, duygu dolu bir törenle gerçekleştirildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Bu güzel düşünceden dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve ekibini gönülden kutladığını ifade eden Ünüvar, “Burası belki sembolik bir köşe gibi görülebilir ama değeri kat be kat yüksek” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİN ADINI YAŞATIYORUZ”

Türkiye’nin çok önemli, çok güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Ünüvar, “Ülkelerin değerini ve gücünü konuşurken bazı kıstaslar yaparız. Tarihinden bahsederiz, coğrafyasından bahsederiz. Kaldı ki Türklerin binlerce yıllık tarihi var. Ve gittikleri her yerde bıraktığı izler var. Türkiye’nin coğrafyasına baktığınız zaman Asya’nın en batısında, Avrupa’nın en doğusunda. Orta Doğu’nun, petrol kaynaklarının ve bütün peygamberlerin çıktığı mübarek toprakların mücavir alanında. Orta Asya’nın, Balkanlar’ın sınırında. Bu kadar önemli bir coğrafya üzerindeyiz. Tarihimiz, coğrafyamız, kültürel değerlerimiz, geleneklerimiz, insan kaynağımız bizi çok değerli kılıyor ama bizi önemli kılan bir başka gücümüz var ki o da şehitlerimiz. Bu toprakları korumak için canlarını feda eden şehitlerimize minnet borçluyuz. Onlar bu ülkeyi, bu toprakları yaşatmak için canlarını verdiler. O halde bizim de onların adını yaşatmamız lazım. O yüzden hükümetimiz bugün şehitlerimizin, gazilerimizin isimlerini okullara, sokaklara, hastanelere, kültür merkezlerin ve bu nevi tesislere veriyor” diye konuştu.