Микаил Джаббаров уволил 64 человек

2018-01-09 12:40 | www.oxu.az | 5

В последнее время в ряде средств массовой информации появляются не соответствующие действительности новости о кадровых и структурных изменениях в налоговых органах.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве налогов, для пресечения ложной информации нужно ссылаться на официальные сведения министерства.

В министерстве сообщили, что с целью усовершенствования налогового законодательства, применения более гибкого механизма управления и формирования новой налоговой системы в Минналогов начались структурные и кадровые реформы. В связи с этим, соответствующим приказом министра налогов Микаила Джаббарова 64 сотрудника налоговой службы были освобождены от занимаемых должностей и переданы в распоряжение министерства:

«Среди них советники министра, руководители структурных подразделений и другие должностные лица».

Э.Ш.

