Представители Красного Креста посетили содержащихся в Азербайджане армянских диверсантов

2018-01-09 12:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армян, задержанных в декабре прошлого года на азербайджанской стороне вследствие армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сообщила Trend во вторник глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, во время посещения был проведен мониторинг условий их содержания и обращения с ними.

Напомним, что в Азербайджане содержатся армянские диверсанты Арсен Багдасарян и Завер Карапетян. Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям Багдасарян осужден на 15 лет лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.