Журналисты будут наблюдать за поисками пропавших азербайджанских альпинистов

2018-01-09 12:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана организовало поездку представителей медиа в селение Хыналыг для наблюдения за поисками трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», пропавших в горной местности Губинского района.

Представители медиа были доставлены на территорию специальным вертолетом. Журналисты будут наблюдать за спасательно-поисковыми операциями, проводимыми на территории.

Напомним, что 23 декабря члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг, и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана. Поиски начались 27 декабря.