В Эстонии вышел на свободу наркобарон-азербайджанец

2018-01-09 12:50 | www.oxu.az | 6

Вируский уездный суд досрочно освободил из тюрьмы приговоренного к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы азербайджанца Ахлимана Зейналова (38), которому принадлежали таллиннские рестораны «Баку», «Шеш-Беш» и «Киш-Миш».

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 9 января, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что суд удовлетворил ходатайство об УДО, но также постановил выслать Зейналова в Азербайджан, где проживают его жена и дочь.

Ахлиман Зейналов был задержан эстонскими властями 3 декабря 2007 года. На следующий день его арестовали по обвинению в организации масштабной международной наркосети.

В марте 2010 года Харьюский уездный суд приговорил Зейналова к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы. Окончательно приговор вступил в силу в январе 2011, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Ахлимана Зейналова.

По данным Государственной прокуратуры, Зейналов вместе с подельниками в августе 2005 года переправил из Нидерландов в Эстонию шесть килограмм марихуаны и 40 килограмм гашиша на общую сумму 18,5 миллиона крон.

Суд также обязал выплатить Зейналова 11,5 миллиона крон или примерно 735 тысяч евро.

В январе 2009 года во время своего официального визита в Баку президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес был встречен пикетом со стороны местных жителей, посчитавших процесс против Зейналова политическим.