В Баку выпадет мокрый снег

2018-01-09 12:56 | www.oxu.az | 6

В среду, 10 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами будут идти дожди, в некоторых местах – мокрый снег.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть сильный северо-западный ветер, который во второй половине дня утихнет.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 2-5 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана также ожидаются дожди, в горных и предгорных, в особенности в северных и западных районах пойдет снег. Местами туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с вечера 9 января до вечера 10 января усиление холодного ветра хазри и снижение температуры отрицательно повлияют на состояние метеозависимых людей.

Э.Ш.

