Азербайджан в очередной раз выполнил обязательства перед ОПЕК+

2018-01-09 13:00 | www.apa.az | 6

Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в декабре в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, в декабре ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 810 тысяч баррелей, из которых 755,1 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 54,9 тысячи баррелей - на конденсат. Согласно данным ведомства, ежесуточно экспортировалось 649,4 тысячи баррелей сырой нефти, 54,9 тысячи баррелей конденсата и 20,1 тысячи баррелей нефтепродуктов. В министерстве подчеркнули, что Азербайджан полностью выполнил взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае – 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи баррелей в сутки, в августе - 734,8 тысячи баррелей, в сентябре - 785,7 тысячи баррелей, в октябре - 800,6 тысячи баррелей, в ноябре - 790,7 тысячи баррелей.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн. баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн. баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение продлено до конца 2018 года.