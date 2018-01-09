Завтра в Баку ожидаются сильный ветер, мокрый снег

2018-01-09 13:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется нестабильная погода, временами дождь, местами мокрый снег, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Сильный северо-западный ветер во второй половине дня несколько стихнет.

На Абшеронском полуострове и в Баку ночью и днем прогнозируются 2-5 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.