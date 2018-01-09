Найденный в Масаллы орел передан в реабилитационную клинику

2018-01-09 13:18 | www.apa.az | 6

Обнаруженный 8 января в селе Хырмандалы Масаллинского района орел передан в Центр восстановления и реабилитации дикой природы при Национальном парке Алтыагадж.

Об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова. По ее словам, была получена информация об обнаружении орла жителем Масаллы Анаром Гурбановым. Степной орел со сломанными крыльями был обследован ветеринаром, также ему была оказана необходимая помощь. После реабилитационного периода птица будет отпущена на свободу.