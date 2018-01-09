«Всё только начинается» в «CinemaPlus» – ФОТО + ВИДЕО

2018-01-09 13:10 | www.oxu.az | 6

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенным в ТЦ «Gənclik Mall» прошел предпремьерный показ американского комедийного боевика «Всё только начинается». Слоганом фильма является выражение «Вечеринка будет жаркой», что указывает на интригующий сюжет картины, наполненный приключениями.

Как передает Oxu.Az, режиссер фильма -Рон Шелтон. Главные роли получили такие известные актеры, как Морган Фриман, Томми Ли Джонс и Рене Руссо.

Коротко о фильме: Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находящийся под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.