Минэнерго Азербайджана отчиталось о ходе выполнения соглашения ОПЕК+

2018-01-09 13:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в декабре 2017 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend во вторник в министерстве энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в декабре ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 810 тысяч баррелей, из которых 755,1 тысячи баррелей пришлись на нефть, а 54,9 тысячи баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 649,4 тысячи баррелей нефти, 54,9 тысячи баррелей конденсата и 20,1 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан в очередной раз полностью выполнил обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти.

"Отметим, что в январе прошлого года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае – 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи, в августе – 734,8 тысячи, в сентябре – 785,7 тысячи, в октябре - 800,6 тысячи баррелей в сутки, а в ноябре - 790,7 тысячи баррелей", - сказали в минэнерго.