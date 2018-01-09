Насими Пашаев о суициде в метро

2018-01-09 13:20 | www.oxu.az | 7

Вчера покончили с собой двое молодых людей.

Один случай произошел на бульваре, а другой – на станции метро. 22-летний парень бросился под поезд. Несколько самоубийств на станциях Бакинского метрополитена произошло в прошлом году.

Хотелось бы сказать, что в метро в ряде зарубежных стран между рельсами и платформой установлен барьер. По прибытии поезда запускается специальный механизм, двери барьера открываются, и граждане могут зайти в вагон. К примеру, такая система действует в пекинском и санкт-петербургском метро.

Такая система не позволяет упасть на рельсы или прыгнуть под поезд.

А какие меры принимают в Бакинском метро для предотвращения суицидов?

В связи с этим вопросом глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев заявил, что в Азербайджане придумать такой механизма невозможно:

«Такой механизм есть не везде. Такой сложный механизм нужно предусматривать при проектировании станций. Наши станции были построены в 60-70-ые годы, тогда таких технологий не было. В настоящее время в большинстве станций метро в мире нет такого механизма».

Н.Пашаев полагает, что предотвратить суициды помогут просветительские работы:

«В метро не планируют проводить какие-либо работы для борьбы с суицидами. В день бакинским метрополитеном пользуются 700 тысяч человек, индивидуально следить за каждым или строить какие-либо ограждения невозможно. Очень трудно определить, какое место выберет человек для совершения суицида. Если он не сможет сделать это в метро, то бросится с моста, повесится и т.д. Надо просвещать людей, чтобы предотвратить такие инциденты».

Глава пресс-службы также добавил лишь незначительная часть от общего числа суицидов совершается в метро.

Эльвин Ахмедов

