Праздники в Баку - за три дня до мировой премьеры (ФОТО)

2018-01-09 13:22 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в ТЦ Gənclik Mall за три дня до мировой премьеры прошел показ американского комедийного боевика "Всё только начинается", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Среди гостей праздничного вечера были медийные персоны, представители шоу-бомонда, известные актеры, журналисты и блогеры.

Слоганом фильма является выражение "Вечеринка будет жаркой", что указывает на интригующий сюжет картины, полный приключений.

Режиссер фильма - Рон Шелтон. Главные роли исполнили такие известные актеры, как Морган Фриман, Томми Ли Джонс и Рене Руссо.