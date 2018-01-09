Жаля Алиева: Надо ужесточить законодательство об азербайджанском языке

2018-01-09 13:32 | www.oxu.az | 6

К сожалению, сегодня в большинстве медиа, научной и технической литературе, не соблюдаются нормы и правила государственного языка. Ситуация в этой сфере удручающая.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала зампред комитета по культуре Милли меджлиса, филолог Жаля Алиева.

Она отметила, что для регулирования ситуации в этой сфере необходимо усовершенствовать и обновить действующий закон «О государственном языке», а в случае необходимости – подготовить и принять новый закон.

Ж.Алиева также подчеркнула необходимость модернизации и ужесточения законодательства о государственном языке.

Кямиль Гамзаоглы

