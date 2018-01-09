Пхеньян и Сеул восстановили линию экстренной военной связи

2018-01-09 13:44 | www.apa.az | 6
КНДР согласилась восстановить линию экстренной связи с южнокорейскими военными для предотвращения инцидентов в Желтом море.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, северокорейская делегация уведомила об этом Южную Корею на межправительственных переговорах.
Южнокорейские военные уже проверили связь с КНДР на западном побережье. В настоящее время власти Юга и Севера могут связаться друг с другом в западном секторе.
Осталось решить некоторые технические вопросы. Канал связи перестал работать на фоне острой конфронтации на Корейском полуострове.
Сегодня КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и о возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. При этом Сеул предложил КНДР как можно скорее возобновить диалог о денуклеаризации полуострова.
В январе КНДР и Республика Корея восстановили «горячую линию» связи и провели телефонный разговор по этому каналу.