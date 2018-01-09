Стало известно время постройки туннеля перед Олимпийским стадионом

2018-01-09 13:48 | www.oxu.az | 6

Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» строит новый автомобильный туннель на проспекте Гейдара Алиева перед Бакинским Олимпийским стадионом.

Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службы госагентства Анар Наджафли.

Протяженность туннеля составляет 655 метров, длина закрытой части – 125 метров. Автомобильный туннель будет состоять из двух полос движения шириной 4,5 метра. Общая ширина туннеля будет равна 11,5 метров.

Напомним, что туннель призван ликвидировать пробки у станции метро «Кероглу» и на проспекте Зии Буниятова. В час пик автомобили, направляющиеся с проспекта Зии Буниятова, в сторону Международного аэропорта Гейдара Алиева, делают разворот по мосту у станции метро «Кероглу» для выезда на проспект Гейдара Алиева. Это приводит к большим пробкам возле метро. Поэтому и строится новый туннель, который позволит напрямую с проспекта Зии Буниятова выезжать на трассу Баку-Аэропорт, минуя станцию метро «Кероглу». Туннель начинается от проспекта Зии Буниятова и, проходя под ним, выводит к Бакинскому олимпийскому стадиону и далее в сторону аэропорта.

Для этого на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы. Строительство планируется завершить в 2018 году.