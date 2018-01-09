Эрдоган поблагодарил лидера оппозиции за поддержку

2018-01-09 13:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил лидера оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели за поддержку в вопросе президентских выборов, пишут во вторник турецкие СМИ.

Как заявил ранее Бахчели, MHP поддержит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2019 году.

По словам Эрдогана, заявление Бахчели направлено на сохранение политической стабильности и единство народа.

«Я готов обсудить любые темы с Бахчели», - сказал президент Турции.

Отметим, что в 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году пройдут в один день.