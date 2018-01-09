Свыше 85% импортируемой Украиной нефти приходится на Азербайджан

2018-01-09 13:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Азербайджан экспортировал в Украину нефти на 376,8 миллиона долларов, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы страны.

Как отмечается, на Азербайджан пришлось 85,2 процента поставок нефти в Украину.

Далее следуют Иран (8,5 процента) - 37,7 миллиона долларов и Казахстан (3,9 процента) - 17,5 миллиона долларов.

Всего за 2017 год Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 442,2 миллиона долларов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из других стран было поставлено сырье на 10 миллионов долларов.