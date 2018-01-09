В Баку араб скончался в окружении трех проституток

2018-01-09 14:09 | www.oxu.az | 5

В Баку в одном из отелей 8 января в окружении женщин легкого поведения скончался арабский турист.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел в номере 311 отеля Oriva, расположенного на улице Зардаби.

Скончался Месфер Оман Албиллахи, 1962 года рождения.

В Наримановской районной прокуратуре отметили, что арабский турист скончался в результате сердечной недостаточности.

Как рассказали следствию работники отеля, иностранец привел в свой номер трех женщин легкого поведения. Однако полиция не застала женщин в номере.

Следствие по факту продолжается.

Ульви Керимов

