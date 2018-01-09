Подозреваемые в коррупции саудовские принцы переведены из Ritz Carlton в тюрьму

2018-01-09 14:03 | www.trend.az | 5

Власти Саудовской Аравии перевели несколько десятков задержанных по подозрению в коррупции принцев, чиновников и экс-министров из отеля Ritz Carlton в тюрьму для особо опасных заключенных Аль-Хаир на юге Эр-Рияда. С таким утверждением выступила в понедельник издаваемая в Лондоне панарабская газета Al-Araby Al-Jadeed, передает ТАСС.

По данным источников издания, в тюрьму переведены порядка 60 человек, среди которых саудовский принц-миллиардер аль-Валид бен Таляль (племянник действующего короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда - прим. ред.), принц Турки бен Абдалла (сын бывшего короля Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда (2005-2015) - прим. ред.) и ряд других высокопоставленных лиц, отказавшихся идти на досудебное урегулирование с государством. Как отмечали в саудовской прокуратуре, те, кто не согласился на сделку, предстанут перед судом.

Официального подтверждения или опровержения из Эр-Рияда пока не поступало.

Тюрьма Аль-Хаир, построенная в 1983 году, расположена в 29 км к югу от Эр-Рияда. Там, в частности, отбывают наказание осужденные за терроризм и экстремизм. Она считается одним из самых охраняемых исправительных учреждений для особо опасных преступников в королевстве.