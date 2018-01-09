В бакинском аэропорту задержаны гражданка Ирана и ее дочь

2018-01-09 14:08 | www.apa.az | 1

Как сообщили АПА в пресс-центре ГПС, в результате проведенных пограничниками 4 января текущего года мероприятий в Международном аэропорту Гейдар Алиев были задержаны Джимен Айсегюль (30.06.1978 г.р.) и ее дочь Джимен Зейнебсу (22.12.2009 г.р.), которые хотели вылететь в Великобританию рейсом Баку-Лондон по поддельным паспортам граждан Великобритании.

В результате проведенного расследования было установлено, что эти лица являются гражданами Ирана – Мохаммади Зейнаб Киомарс (06.12.1979 г.р.) и ее дочь Парвареш Паниз Али (21.03.2009 г.р.). Они приехали в Азербайджан 01.01.2018 года рейсом Стамбул-Баку.

Кроме того, было установлено, что поддельные паспорта за 15 000 долларов США им сделал их знакомый в Стамбуле, гражданин Ирана по имени Мухаммад.

По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.